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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. منطقة أسوان الأزهرية تحتفل بمرور 1084 عاما على تأسيس الجامع الأزهر

حفل منطقة أسوان الأزهرية
حفل منطقة أسوان الأزهرية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الاحتفال باليوم السنوى ومرور 1084 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر والذى نظمته المنطقة الأزهرية، وأقيم بمعهد الإمام محمد متولى الشعراوى، بحضور الدكتور سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، فضلاً عن القيادات الجامعية والتنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية .

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية أن الجامع الأزهر يعتبر منارة العلم المعتدل ليس فى مصر فقط ، ولكن فى العالم أجمع ، فهو الجامع والجامعة التى قامت على مدار مئات السنين بالعديد من الأدوار الدينية والتعليمية والتثقيفية والمجتمعية والخدمية والوطنية ، ليكون بحق " الأزهر حياة " ، وقوة مصر الناعمة لنجاحه فى نشر الوسطية فى العديد من دول العالم .

ولفت المحافظ إلى أن رسالة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب دائماً ترتكز على مكافحة التطرف الفكرى بما يجعل من مصرنا الحبيبة مهد للسماحة والإعتدال بين الأديان ، وهو ما سعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من الدعوة المستمرة لتجديد الخطاب الدينى من أجل الوصول للفكر الصحيح المعتدل وسمو الأخلاق وذلك فى إطار المنهج القرآنى سواء فيما يتضمنه من الإلتزام فى العبادات أو المعاملات الإنسانية .

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 الجامع الأزهر

حفل منطقة أسوان الأزهرية

وأشار المحافظ إلى التعاون المشترك بين محافظة أسوان والأزهر الشريف، والذى يتجسد فى تنظيم القوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية ، وإنشاء المعاهد الأزهرية فى القرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأوضح عطية أن ذلك يعمل على خلق أجيال جديدة من أبنائنا قادرين على تحمل المسئولية والنهوض بوطنهم لعبور المرحلة الحالية وتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات ، ولتظل بذلك أرض الكنانة وأزهرها الشريف دائماً قلعة الإسلام والسد المنيع أمام أعدائه ، وليضىء الإسلام بسماحته مشاعل التنوير والمحبة.

وتضمنت فعاليات الإحتفال البدء بالسلام الوطنى ، ثم قراءة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة لرئيس المنطقة الأزهرية ، واختتم الحفل بإهداء درع المنطقة لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه لمنظومة العمل وتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل . 

حفل منطقة أسوان الأزهرية
حفل منطقة أسوان الأزهرية
حفل منطقة أسوان الأزهرية
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