تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد اذان الفجر فى أسوان صباح السبت سادس أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين.

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم السبت الموافق 16/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وأربع وثلاثون دقيقة ( 04:34 ص ).

مواقيت الصلاة

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم السبت الموافق 16/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:34 صباحاً.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:56 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:11 مساءً.