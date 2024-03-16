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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان

موعد أذان الفجر
موعد أذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد اذان الفجر فى أسوان صباح السبت سادس أيام شهر رمضان المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم السبت الموافق 16/3/2024 فى تمام الساعة الرابعة وأربع وثلاثون دقيقة ( 04:34 ص ).

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مواقيت الصلاة

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان، اليوم السبت الموافق 16/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:34 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:56 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:57 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:22 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:11 مساءً.

 

 

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