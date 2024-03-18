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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غيوم وعدم استقرار للأحوال الجوية في أسوان.. تفاصيل

الأحوال الجوية بأسوان
الأحوال الجوية بأسوان

شهدت العديد من أنحاء محافظة أسوان غيوما وعدم استقرار في الأحوال الجوية ، فيما لم تؤثر على حركة السير او المشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لهطول الأمطار

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعلن أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى مساء أمس، إضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك فى ظل تداعيات العاصفة الترابية المفاجئة التى ضربت المحافظة خلال تلك الفترة، وما ترتب عليه من انخفاض مستوى الرؤية.

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الأحوال الجوية

ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً وقف حركة الطرق طبقاً لحالة الطقس ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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