تداعيات العاصفة الترابية.. محافظ أسوان يعلن غلق حركة الملاحة الجوية والنهرية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تداعيات الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم.

وأوضح المحافظ بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق حركة الملاحة الجوية بمطارى أسوان وأبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل ، وأيضاً ببحيرة ناصر وذلك نظراً لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من إنخفاض مستوى الرؤية.

الاحوال الجوية

ووجه المحافظ إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأشار بأن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً وقف حركة الطرق طبقاً لحالة الطقس ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً باول.