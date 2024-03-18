تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة ورفع الإشغالات بمدن أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بسرعة تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة بإشراف من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح.

كما قامت الوحدة بالعمل بالتوازى فى باقى الأحياء والمناطق السكنية، وصيانة أعمدة الإنارة العامة، وقص وتهذيب الأشجار ونظافة النخيل، مع مواصلة إدارة المخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى بتنفيذ أعمال وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بعملية كنس وغسيل المسار السياحى على فترات متقاربة بطول ٣ كم، وبمداخل ومخارج الكوبرى ليظهر بالمظهر الحضارى اللائق أمام ضيوف وزائرى المدينة السياحية، علاوة على تنفيذ أعمال الجرد للأتربة والنظافة العامة على مستوى المدينة شرقاً وغرباً والطرق الرئيسية والداخلية المختلفة.

جهود

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بالإهتمام بالمظهر الجمالى من خلال تنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة وتهذيب الأشجار.

كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية وإنارتها، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإستكمال جهود النظافة العامة بنطاق أحياء المدينة المختلفة.