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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية

الأم المثالية بكفر
الأم المثالية بكفر الشيخ

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، السيدة وفاء أحمد محمد 59 عاما، من قرية دقلت مركز كفر الشيخ، لحصولها على المركز الثاني علي مستوى في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، مشيدا بدورها العظيم في تربية أشقائها وأبنائها ورعايتهم، وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم.

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‎أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرا إلى أن تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة.

‎يذكر أن قصة كفاح السيدة وفاء أحمد محمد، 59 عاما، بدأت بعد  أن تحملت مسئولية تربية أخواتها الأربعة، فقامت بمشاركة الأم في الأعمال المنزلية وتربية أخواتها، حتى تزوجت في العشرين من عمرها وبعد مرور 3 سنوات من الزواج أصيب الزوج بجلطة وظل طريح الفراش لمدة سنتين ثم توفي، وترك 3 أبناء من حفظة كتاب الله، شيماء بدير أحمد، ليسانس حقوق، ومحمد بدير أحمد، ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية، أحمد بدير أحمد، ضابط، وبعدها استكملت الأم درستها وحصلت علي دبلوم فني، وتستمر قصة العطاء لتسطر رحلة كفاح لإحدى عظيمات مصر

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