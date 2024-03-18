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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ 46.5 مليون جنيه.. الانتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بكفر الشيخ| صور

مجمع خدمات
مجمع خدمات

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الإثنين، الانتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بـ 5 قرى بمركز مطوبس، هي: منية المرشد، برمبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، بني بكار، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن تكلفة هذه المجمعات بلغت 46.5 مليون جنيه، وتضم العديد من الخدمات الحكومية المتنوعة منها، خدمات الإدارة المحلية، وخدمات البريد، وخدمات التضامن الإجتماعى، وجارٍ التجهيز لخدمات السجل المدنى والشهر العقارى والتموين، فضلًا عن المراكز التكنولوجية لتسهيل استقبال وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المشروعات تأتى فى إطار حرص  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية للمواطنين فى القرى، وتخفيف العبء عنهم، وتوفير الوقت والجهد فى تلقي الخدمات وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

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التضامن الاجتماعي الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء جمال نورالدين المبادرة الرئاسية المناطق الريفية

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