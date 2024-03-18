خرجت 3 دكاترة.. كواليس رحلة كفاح الأم المثالية في البحيرة

عمت الفرحة بمنزل الأم المثالية بالبحيرة السيدة "عرب حسن علي" رسمياً حسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، لرحلتها الطويلة في الحياة بدأت بترك زوجها لها بالأولاد وسافر خارج البلاد وتزوج بأخرى في 1998 ولم يتحمل أي نفقات خاصة بأولاده طوال هذه الفترة، وحتى بعد طلاق الأم عام 1999.

وقالت عرب عاشور، الفائزة بلقب الأم المثالية، في بث مباشر لموقع "صدى البلد" إنها تعمل وكيلة معهد فتيات المجد، وانفصل عنها زوجها وترك لها 3 أبناء في عمر الحضانة.

وأكدت عاشور، أن زوجها عندما انفصل عنها وتركها كان نجلها الأكبر في الصف الأول الابتدائي وابنها وابنتها الآخرين كانا في عمر الحضانة، موضحة أنها عملت على تربية أبنائها بمفردها، قائلة: ربيتهم بفضل ربنا وعلى الرغم أن كانت الحياة صعبة كنت بفرح لما بشوفهم بيكبروا قدامي.

وأشارت عرب عاشور، إلى أنها وهبت حياتها لعملها ولأبنائها فقط بعد انفصال زوجها عنها، مشيرة إلى دعم أشقائها لها المستمر، قائلة: وهبت حياتي لشغلي ولأولادي وربنا كان واقف جمبي وأخواتي وقفوا جمبي لحد ما ربيت أولادي.

وأضافت عرب عاشور الأم المثالية، أنها ظلت تتنقل من معهد إلى معهد آخر لتقريب محل عملها من محل سكنها لكي تكون بجانب أبنائها قدر المستطاع، لافتة إلى أنها لم تُهمل يومًا في تربية أبنائها على الرغم من عملها ولم تهمل في رعايتهم الصحية، قائلة: كنت بحاول أخلي شغلي قريب من البيت عشان أبقى جنب أولادي ومأهملتش في تربيتهم وكنت بذاكر معاهم لحد 3 إعدادي وبقوا دكاترة، ولما قدمت في مسابقة الأم المثالية كان عندي أمل أني هكسب.