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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الأم المثالية عن محافظة أسوان

الأم المثالية بأسوان
الأم المثالية بأسوان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى الأم المثالية عن محافظة أسوان ،  هذا العام 2024 ، هي السيدة هدى أحمد عبد الله 51 سنة، ربة منزل ، أرملة قبل 19 سنة، ولديها 3 بنات اثنين منهما حاصلتان على بكالوريوس التجارة والعلوم والثالثة طالبة بكلية الهندسة.

 

حصلت هدى أحمد عبد الله على دبلوم تجارة وتزوجت وعمرها 20 سنة من رجل بسيط عامل بإحدى الشركات الحكومية، بدأ كفاح الأم عندما توفى الزوج وترملت قبل 19 سنة، وتركها بعمر 32 عام وترك معها ثلاثة أبناء أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 3 سنوات.

 

عانت الأم كثيرا بعد موت الزوج ورفضت الزواج من أجل رعاية بناتها واهتمت الأم اهتماما كبيرا بدراستهم وكان معاش الأب فى ذلك الوقت 500 جنيه وليس لها مصدر دخل آخر.

 

الأم المثالية

وحرصت الأم على أن تكون الأب والأم لأولادها لأنها مرت بما مروا به لأنها تربت يتيمة بسبب وفاة والدها وعمرها سنة ونصف ولم تراه.

 

وعندما وصلت ابنتها الكبرى إلى المرحلة الثانوية اضطرت الأم للخروج إلى العمل ولم تشعر بناتها بصعوبة الحياة حيث عملت بإحدى الحضانات، كافحت الأم كثيرا حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس تجارة والابنة الثانية على بكالوريوس علوم والابنة الصغرى طالبة بكلية هندسة، وما زال عطاء الأم مستمرا فى دعم بناتها وتوفير الحماية لهم.

 

وأكدت الأم المثالية أنها فوجئت بتكريم الأم المثالية حيث حرص أبنائها على إعداد هذه المفاجئة السارة لها بعد أن تمت الابنة الصغرى بأوراق ترشيحها بالتنسيق مع إحدى الجيران التى تعمل موظفة بالشئون الاجتماعية، معربة عن سعادتها بهذا التكريم الذى يعتبره الأبناء جزءا بسيطا عوضاً للأم عن مشوار كفاحها الممتد.

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