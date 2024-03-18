السكرتير العام المساعد بأسوان يتابع عددا من المشروعات الجارية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية للعديد من المشروعات التنموية والخدمات الجارى العمل بها.

حيث تفقد السكرتير العام المساعد معدلات تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بنسبة 40 % ، والذى يصل طوله إلى 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالى.

مشروعات

كما تفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب ، والتي ستستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل ، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو هذه المشروعات فى توقيتاتها الزمنية المحددة حتى يجنى المواطنين ثمارها فى القريب العاجل.

واختتم اللواء ياسر عبد الشافى جولته بتفقد عدد من مواقف سيارات السيرفيس، ومنها موقف موقف الأقاليم، وموقف السيل، والصداقة وكيما، ونقل تعليمات محافظ أسوان بشأن التشديد على إلتزام سائقى السيارات بخطوط السير، وفى حالة المخالفة سيتم توقيع غرامات مالية رادعة، يعقبها سحب الرخصة ووقفها لمدد متتالية وذلك بهدف منع التكدس، وتوفير وسائل النقل وإنتظامها على الوجه الأكمل .