عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز السيدة شادية عبد الحكيم يوسف بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم والسيدة إلهام عبد الحميد على المركز الأول على محافظة الغربية

محافظ الغربية يهنئ الأمهات المثاليات لعام 2024

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية ،للأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024،وذلك لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة متمنيا لهم استمرار العطاء داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية، مشيدا بقصص كفاحهم  المشرفة .

نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من «حقوق طنطا» | صور

فحصلت السيدة شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم  فهي تبلغ من العمر 64 سنة، حاصة على الشهادة الإعدادية، حالتها المهنية ربة منزل، تزوجت من أحد رجال حرب أكتوبر وهي صغيرة السن وكانت تعاني من ضعف البصر أنجبت خمسة أبناء جميعهم مكفوفو البصر توفي اثنان منهم وكانا من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية وعمرهما 37 سنة. ثم فقدت هي الأخرى بصرها،  قامت الأم بتعليم أبنائها طريقة برايل حتى حصلوا على مؤهلات عليا ومرض الزوج عام 2007 بمرض السرطان في النخاع العظمى وبدأت رحلة معاناة أخرى للأم لترافق الزوج من محافظة لأخرى لتلقي العلاج، تحملت خلالها ما لا يستطيع أحد تحمله ثم فارق زوجها الحياة بعد ثلاث سنوات من معاناته.

 

وحصلت السيدة  إلهام عبد الحميد التي تبلغ من العمر  53 عاما على لقب الأم المثالية الأولى على محافظة الغربية وهي أرملة، منذ 18 عاما حاصلة على مؤهل متوسط ولديها ابن بكالوريوس هندسة والابن الثاني بكالوريوس هندسة أيضا والثالث بكالوريوس طب ،تزوجت الأم من زوج يعمل بالأزهر الشريف وكانت الأم تعيش مع زوجها حياة متوسطة وأصيب الزوج بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ولم يكن للفيروس علاج فعانت معه كثيرا  حتى استمر مرضه 5 سنوات ،عملت الأم بالتجارة لتلبية احتياجات اسرتها وأبنائها وتعليمهم حتي تقوم بتوفير نفقات العلاج لزوجها وتعليم أبنائها الذين التحقوا بالتعليم الازهري وبعد ذلك توفي الزوج وهي في سن 45 عاما وترك لها ٣ أبناء اكبرهم ١٥ عاما واوسطهم ١٠ واصغرهم ٨ أعوام، عانت الأم كثيرا ولم تفكر بالزواج مطلقا من أجل أبنائها وقد اتموا حفظ القرآن في سن صغير،كافحت الأم كثيرا حتي حصلت الابنة الكبرى علي بكالوريوس هندسه وتم زواجها وحصول الابن الثاني علي بكالوريوس هندسه والثالث علي بكالوريوس الطب.  

محافظة الغربية: نحرص على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب

وقدم محافظ الغربية خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات ، معربا عن سعادته البالغة بفوزهن وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، موجهاً لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء، كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية دائما ما تحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.


وأشاد المحافظ، بدور الأم المصرية التي حملت على عاتقها رحلة طويلة من العطاء والتفاني والتضحية في رعاية أبناءها، وتحمل الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤلية تجاه أنفسهم ووطنهم.

إلتهاب الكبدي الوبائي الأم المثالية لعام 2024 الالتهاب الكبدي الوبائي الإلتهاب الكبدي الفائزات في مسابقة الأم المثالية الشهادة الاعدادي الشر حافظة الغربية تحمل الصعاب بكالوريوس هندسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات في طنطا وقطور

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.. تفاصيل

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

تستحق الشفقة.. روسيا تعلق على شائعات العائلة الملكية البريطانية

بعد تقريرها عن مجاعة غزة.. الأمم المتحدة تتقدم بطلب عاجل لـ إسرائيل

النار أكلت الخشب.. عمليات تبريد لموقع حريق لوكيشن تصوير مسلسل جودر.. فيديو

في ظل تصاعد التوترات.. نتنياهو وبايدن يتحدثان اليوم للمرة الأولى منذ شهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الجديد| شاهد

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

فيديو

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ