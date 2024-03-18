محافظة الغربية: نحرص على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى حرص المحافظة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك عقب توقيع المحافظ اليوم/الاثنين/ بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية والجمعية العالمية " لأندية الليونز"؛ بشأن تعزيز التعاون المشترك بينهما، من أجل تنفيذ مبادرة " عيون أطفالنا مستقبلنا " للكشف على نظر 200 ألف طالب وطالبة بين أطفال المدارس الابتدائية بقرى ونجوع المحافظة.

وأشار رحمى - عقب التوقيع - إلى أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبنائنا الطلاب، مشيرا إلى أن المبادرة ستقوم بفحص عيون الطلاب بالمدارس من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، موضحا أن القوافل ستضم فريقا طبيا محترفا ومدعما بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان.

وأكد المحافظ أنه سيتم تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية للمستشفيات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتوضيح مشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها وذلك بالتعاون بين جمعية الليونز ومديريتي التربية والتعليم والصحة بالمحافظة.

