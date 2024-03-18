الأم المثالية بالغربية: فخورة إني أرملة بطل من حرب أكتوبر

أكدت الحاجة شادية عبد الحكيم الام المثالية بالغربية اليوم بقولها "فخوره اني ارمله بطل من حرب اكتوبر وربنا يبارك في حياة ولادي".

كما تابعت"عبد الحكيم" الام المثالية بقولها "تحديت ظروف مرضي العصيبة وربنا بارك في حياة ولادي بعد وفاة زوجي بسبب الداء اللعين " .

وكانت السيدة شادية عبد الحكيم يوسف من محافظة الغربية حصلت على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم فهي تبلغ من العمر 64 سنة، حاصة على الشهادة الإعدادية، حالتها المهنية ربة منزل، تزوجت من أحد رجال حرب أكتوبر وهي صغيرة السن وكانت تعاني من ضعف البصر أنجبت خمسة أبناء جميعهم مكفوفو البصر توفي اثنان منهم وكانا من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية وعمرهما 37 سنة. ثم فقدت هي الأخرى بصرها، قامت الأم بتعليم أبنائها طريقة برايل حتى حصلوا على مؤهلات عليا ومرض الزوج عام 2007 بمرض السرطان في النخاع العظمى وبدأت رحلة معاناة أخرى للأم لترافق الزوج من محافظة لأخرى لتلقي العلاج، تحملت خلالها ما لا يستطيع أحد تحمله ثم فارق زوجها الحياة بعد ثلاث سنوات من معاناته.



الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قدم تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية ،للأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024،وذلك لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة متمنيا لهم استمرار العطاء داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهن وأبنائهن ومصرنا الغالية، مشيدا بقصص كفاحهم المشرفة .

وقدم محافظ الغربية خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات ، معربا عن سعادته البالغة بفوزهن وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية ، موجهاً لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء، كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية دائما ما تحظى بتحقيق مراكز أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.



وأشاد المحافظ، بدور الأم المصرية التي حملت على عاتقها رحلة طويلة من العطاء والتفاني والتضحية في رعاية أبناءها، وتحمل الصعاب لإنتاج أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤلية تجاه أنفسهم ووطنهم.

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