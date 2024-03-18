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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة وموجة صقيع تضرب الغربية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

امطار غزيرة بالغربية
امطار غزيرة بالغربية

شهدت قري ومراكز محافظة الغربية اليوم هطول أمطار غزيرة ، مصحوبة برياح شديدة وتقلبات جوية مفاجئة تسببت في ارتباك حركة النقل والمواصلات بين قري ومراكز المحافظة.

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وشهدت باقى مراكز المحافظة تقلبات جوية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة.

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وشهدت الساعات الأخيرة انخفاضا  فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث ساد طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السواحل الشمالية القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات الحرارة على كافة الأنحاء قرى ومراكز المحافظة محملة بالاتربة والوجه البحري وموجه صقيع

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