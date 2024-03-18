الجيش الإسرائيلي يعتقل أكثر من 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الليلة الماضية أكثر من 20 فلسطينياً بعد سلسلة عمليات شهدتها مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله واعتقلت صحافياً من حي المصايف في المدينة، فيما شهدت عدة قرى في ذات المحافظة عمليات اقتحام تخللها اعتقال 3 فلسطينيين آخرين في بلدتي المزرعة الغربية وعارورة.

وشهد مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية عملية اقتحام واسعة اعتقل الجيش الإسرائيلي خلالها عشرة فلسطينيين على الأقل من بينهم معتقلة محررة سابقاً.

وشهدت بلدة السموع في محافظة الخليل عملية اقتحم اعتقل الجيش خلالها فلسطينيين اثنين.

وفي بلدة طمون بمحافظة طوباس قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة واعتقلت فلسطينياً واحداً.

بينما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في محافظة جنين باعتقال فلسطينيين اثنين من بلدتي يعبد والسيلة الحارثية.

وشهدت مدينة طولكرم وعدد من قراها عمليات اقتحام اعتقل الجيش الإسرائيلي خلالها فلسطينيين اثنين، فيما اعتقل عدداً مماثلاً من قرية تل في محافظة نابلس.