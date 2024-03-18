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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشفت عن أسماء الدول.. روسيا: تعرض مواقع الانتخابات الرئاسية لهجمات إلكترونية

الانتخابات الروسية
الانتخابات الروسية

كشفت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، اليوم الاثنين، عن هجمات تم شنها على مواقع الانتخابات الرئاسية الروسية جاءت من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.

كما حددت الهيئة الرقابية وفقا لوكالة تاس الروسية، حدد مركز مراقبة وإدارة شبكة الاتصالات العامة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الروسية نحو 500 هجمة إلكترونية على مواقع المعلومات والاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "الدول الرئيسية التي انطلقت منها الهجمات هي ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفنلندا وليتوانيا".

ووفقا لها، فإن التوجه الرئيسي للهجمات الإلكترونية كان ضد مواقع الجنة الانتخابات المركزية في روسيا ومنصة التصويت الإلكتروني عن بعد ومقرها موسكو. 

وأوضح هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، أنه تم تنفيذ الهجمات بشكل متزامن على جميع موارد البنية التحتية للانتخابات الروسية.

وأُجريت الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس الحالي. 

وللمرة الأولى، استمرت الانتخابات 3 أيام، مع إتاحة التصويت الإلكتروني عن بعد كخيار للإدلاء بأصواتهم في حوالي ثلث مناطق البلاد.

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