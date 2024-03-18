نتائج نهائية.. بوتين يحصل على 87.28% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، عن حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات بعد فرز كامل أصوات الناخبين الروس، وذلك في نبأ عاجل لـ"روسيا اليوم".

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا، ونحو مليونين في الخارج.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن جميع الدول "غير الصديقة" حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الروسية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الروسية، الجمعة الماضي، وتنافس فيها الرئيس فلاديمير بوتين مع 3 مرشحين آخرين، وأشارت كافة التوقعات إلى أنه سيفوز بولاية جديدة.