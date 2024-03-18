روسيا .. وقوع 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الاثنين، أن الفارق الرئيسي بين الانتخابات الرئاسية الحالية والانتخابات السابقة هو الهجمات السيبرانية، إذ أن عددها بلغ أكثر بـ150 مرة من المعتاد.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت بامفيلوفا: "لقد وقع أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية، وهذا أكثر بـ150 مرة من المعتاد في الانتخابات".

وأضافت: "الغرب في هذا الأمر متحد أكثر من أي وقت مضى ضد روسيا".

ولفتت إلى أنه منذ بداية التصويت تم تسجيل أكثر من 19.8 ألف تأثير خطير محتمل ذو خطورة عالية ومتوسطة على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية الروسية، بما في ذلك 10 هجمات موجهة بشكل مقصود لحجب الخدمة، بمدة إجمالية بلغت 41 دقيقة".

وأشارت إلى أنه على الرغم من الهجمات فإن "النظام يعمل بشكل طبيعي، مؤكدة أنه تم إحباط أكثر من 420 ألف هجوم على موارد التصويت الإلكتروني عن بعد.