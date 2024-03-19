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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لمرضى الضغط والسكر ..ميزة طال انتظارها في ساعات Apple Watch| فما هي ؟

صدى البلد

أعلنت كلا من شركتي أبل وسامسونج عن تقديم ميزة جديدة ضرورية لساعة Apple Watch في إصدار Series 10 (أو X) القادم من الساعة والذي يعد موضع ترحيب من قبل الكثيرين من مرضى الضغط لأن الساعات تدعي أنها تتبع ضغط الدم لمرتديها، وتحتوي على أساور قابلة للنفخ داخل حزام الساعة والتي يجب القيام  وضعها بشكل مثالي للحصول على القراءة.

ومن المفترض أن يتم طرح Apple Watch Series 10 (أو X) في شهر سبتمبر.

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أما  لمرضى السكر المعتمدين على الأنسولين في جميع أنحاء العالم والذين يجب عليهم القيام باختبار مؤلم ومكلف لأنفسهم  وذلك قبل كل وجبة وذلك لمساعدتهم على تحديد جرعة الأنسولين التي يحتاجون إلى حقنها وذلك قبل تناول الطعام.

على الجانب الخر وفقا لموقع “ digitaltrends  ”تشير كل الدلائل إلى حصول Apple Watch الجديدة على جهاز فحص ضغط الدم  بحلول هذا الخريف وذلك بجانب التكنولوجيا اللازمة لتقديم قراءات غير جراحية للجلوكوز على كلا من Apple Watch أو Galaxy Watch.

وهناك أمل في أن مثل هذه الميزة ستكون متاحة عاجلاً وليس آجلاً لمنح مرضى السكري المعتمدين على الأنسولين القدرة على مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم باستمرار، من خلال استخدام أجهزة الاستشعار الموضوعة على الساعة و إعطاء أنفسهم الجرعة المناسبة من الأنسولين قبل كل وجبة. 

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