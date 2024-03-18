هواوي تواصل التحدي: ساعة Watch GT 3 Pro تنافس Apple Watch بقوة

بينما تُهيمن ساعة Apple Watch على سوق الساعات الذكية، تسعى هواوي جاهدةً لِمُنافسة عملاق التكنولوجيا الأمريكي من خلال إصدارها لساعة Watch GT 3 Pro، التي تُقدم مزيجًا من التصميم الأنيق والميزات المُتقدمة بسعر مُنافس.

مواصفات Watch GT 3 Pro:

• شاشة AMOLED بدقة 1.43 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز

• معالج Kirin A1

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت

• سعة تخزين داخلية 4 جيجابايت

• مستشعر SpO2 لقياس مستويات الأكسجين في الدم

• مستشعر معدل ضربات القلب

• تقنية GPS

• مكالمات Bluetooth

• ميزات تتبع اللياقة البدنية

• عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا

مميزات Watch GT 3 Pro:

• تصميم أنيق: تتمتع Watch GT 3 Pro بتصميم فخم مع هيكل من التيتانيوم أو السيراميك وشاشة AMOLED نابضة بالحياة.

• ميزات مُتقدمة: توفر الساعة مجموعة واسعة من الميزات المُتقدمة، مثل مراقبة مستويات الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وتتبع اللياقة البدنية.

• عمر بطارية طويل: تتمتع Watch GT 3 Pro بعمر بطارية مُذهل يصل إلى 14 يومًا، مما يُغني عن الحاجة إلى الشحن المُتكرر.

• سعر مُنافس: تُقدم Watch GT 3 Pro قيمة مُمتازة مقابل المال، حيث تأتي بسعر مُنافس لساعة Apple Watch.

عيوب Watch GT 3 Pro:

• نظام تشغيل محدود: لا يُقدم نظام التشغيل HarmonyOS نفس مستوى التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث مثل نظام التشغيل watchOS من Apple.

• عدم توافقها مع هواتف iPhone: لا تعمل Watch GT 3 Pro مع هواتف iPhone.

تُقدم Watch GT 3 Pro بديلًا مُقنعًا لساعة Apple Watch، خاصةً لمستخدمي هواتف Android الذين يبحثون عن ساعة ذكية أنيقة ومليئة بالميزات بسعر مُنافس.

ملاحظة: قد تختلف الأسعار والعروض حسب المنطقة والمتجر.