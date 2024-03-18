الأم المثالية الأولى بكفر الشيخ: أولادي كل حياتي وربنا أكرمني بهم| شاهد

ضحت بكل غالٍ ونفيس، وجعلت أولادها كل حياتها، وذلك بعد أن توفى زوجها منذ ما يقرب من 32 عاماً تاركاً 3 أطفال في عمر الزهور، فأعانها الله على هذه المسئولية الثقيلة حتى خرجت للمجتمع شباباً نافعين لوطنهم وتخرجوا في أفضل الكليات.

عمت السعادة أرجاء قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، عقب حصول وفاء أحمد محمد، على لقب الأم المثالية الأولى بمحافظة كفر الشيخ، والأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، خلال مسابقة الأمهات المثاليات التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

قالت وفاء أحمد، موظفة، الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ، توفي زوجي منذ 32 عاماً وترك لي 3 أطفال صغار وكانت مسئولية صعبة، لكن بفضل الله تعالى أكرمني ربي ووفقني في تربيتهم وتعليمهم أحسن تعليم وأصبحت فخورة بهم .

وتابعت : سهرت وتحملت الصعاب حتى أكملت تربية أبنائي وتعليمهم أفضل تعليم وهم شيماء تخرجت في كلية الحقوق، وأكرمها الله وحصلت على درجة الماجستير في القانون، ومحمد إمام وخطيب ومحفظ قرآن ومحمد ضابط بحري.

وأشارت الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ والثانية على مستوى الجمهورية، إلى أنها فوجئت باختيارها الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية ولم تكن تعلم أن أولادها هم من تقدموا بأوراقها لمسابقة الأمهات المثاليات، حتى أكرمها الله وحصدت اللقب.

وقالت: «أحب أقول لكل أم وضعها الله في هذه المسئولية أن تكون مع الله وربنا هيقدرها وهيوفقها في تربية أولادها لأنه هيكون سندك وهيقف بجانبك»، مؤكدة فخرها بأبنائها وبما وصلوا إليه وهذا هو ثمار تعبها خلال السنوات الماضية.

من جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفاء أحمد محمد، ابنة قرية دقلت بمركز كفر الشيخ؛ لاختيارها الأم المثالية بكفر الشيخ، والثانية على مستوى الجمهورية، مشيداً بدورها العظيم في تربية أبنائها وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم.

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