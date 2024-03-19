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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

يستاهل ثمنه ..هونر تكشف عن هاتفها الذكي Magic 6 Ultimate

صدى البلد

تواصل شركة هونر الكشف عن أحدث تطوراتها التكنولوجية، ومنها  هاتفها الذكي Magic 6 Ultimate.

والذي يأتي مزودًا بمعالج" Snapdragon 8 Gen 3 "من كوالكوم، والذي يعمل بذاكرة وصول عشوائي يصل قدرها إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى  1 تيرابايت.

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يتميز الجهاز بشاشة من نوع" LTPO OLED " وذلك بقياس قدره 6.8 بوصات وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا

وفقا لموقع “  theverge ”يعد الهاتف مزود بكاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة عريضة للغاية  وعدسة تليفوتو من نوع بيرسكوب بدقة قدرها 180 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها حوالي 50 ميجابكسل.

وتُنافس الكاميرا المسماة “عين النسر جودة الكاميرات ذات العدسة الأحادية العاكسة SLR ويتجاوز الجهاز كاميرات الهواتف الذكية التقليدية وذلك من خلال نظام التركيز الليزري والذي يصل إلى 1200 نقطة 

والهاتف مزود ببطارية قدرها 5600 ميللي أمبير وتدعم كلا من الشحن السلكي بقوة قدرها 80 واطًا والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 66 واطًا.

ويتاح الهاتف بسعر يتراوح ما بين 975 دولارًا و 1100 دولار .

Galaxy S24 Ultra Magic 6 Ultimate عدسة تليفوتوغرافية كاميرا امامية الشحن السلكي

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