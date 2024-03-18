النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

شهدت الساحة الفنية أحداثا مؤسفة فى الفترة الماضية حيث نشب عدد من الحرائق داخل ستوديوهات تصوير ثلاث أعمال يتم عرضهم حاليا فى رمضان الحالى.

جودر

أصدرت مدينة الإنتاج الاعلامي، اليوم، بيانا كشفت فيه عن تفاصيل الحريق داخل ديكور مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، المقرر عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان 2024.

وجاء البيان كالتالي: تمكنت إدارة الحماية المدنية من السيطرة عليه تماما واخماده، وتقوم حاليا قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة التي توجهت علي الفور الي مكان الحريق عقب إخطارها بإجراء عمليات التبريد بمكان حدوث الحريق والاطمئنان تماما علي السيطرة عليه".

وأضاف البيان: إن قيادات الحماية المدنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمشاركة قطاع الأمن بالمدينة باشرت الإشراف على هذه العمليات، وأسفر الحريق عن عدد محدود من الإصابات بالاختناقات وتم اتخاذ إجراءات الإسعافات الاولية لها بالمركز الطبي بالمدينة كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة لإسعافها ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف علي أسباب اندلاعه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علي حريق داخل ديكورات مسلسل «جودر- ألف ليلة وليلة»، دون وقوع خسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من مدينة الإنتاج الإعلامي، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة علية، دون خسائر بشرية. ودلت التحريات الأولية، نشوب الحريق داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، مكان تصوير مسلسل «جودر، ألف ليلة وليلة» وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مسلسل جودر، ينتمي إلى الأعمال الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، ويعد العمل بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا خلال هذا الموسم، وذلك خلال ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

المعلم

كما نشب منذ أيام حريق كبير فى ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث نشب الحريق في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان وانتقل الي كل مكان في باقي الاستديوهات.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق.

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري ستوديو الاهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان.

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بـ ٥ سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق ستوديو الاهرام بمنطقة العمرانية، ثم تم تدعيم مسرح الحادث بأكثر من 10 سيارات أخرى.

و اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة وتصاعدت السنة اللهب الى عنان السماء، حيث وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا باندلاع حريق هائل في منطقة العمرانية، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء وخزان مياه للسيطرة على ألسنة اللهب.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة ان النيران اندلعت باستوديو الأهرام وانتشرت بسرعة كبيرة نتيجة الديكورات والمعدات داخل مواقع التصوير بالاستوديو.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمنى حول استوديو الأهرام بالجيزة بعد اندلاع حريق كبير فيه لمساعدة قوات الحماية المدنية على السيطرة عليه، كما قام رجال الادارة العامة لمرور الجيزة بعمل تحويلات مرورية فى محيط الحريق .

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، حيث تجرى فرق الحماية المدنية عمليات التبريد ومحاولة منع تجدد النيران، وانتدبت فرق الأدلة الجنائية لموقع الحريق لمعاينة أسباب اشتعال النيران في استديو الأهرام.

الكبير أوى

كما نشب حريق ضخم داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوي 8" والمعروف بدوار عمدة المزاريطة، ليتسبب الحريق في قلق الجمهور وتساءلوا عن مصير المسلسل في رمضان 2024 وذلك قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة.

وانتشرت صور وفيديوهات للحريق وهو يلتهم ديكور تصوير مسلسل الكبير أوي 8، في دوار المزاريطة وأتى الحريق على الدوار بالكامل، ليتساءل الجمهور عن صحة وسلامة طاقم عمل مسلسل "الكبير أوي 8".

وكشف كريم قنديل، مدير إنتاج مسلسل الكبير أوي 8، تفاصيل حريق لوكيشن التصوير في تصريحات له، قائلًا: “كنا بنحضر في المزاريطة والدوار كنا لسه بنظبط في الحاجات عشان نشتغل فيها، وبعدها بيومين أو حاجة لقينا ماس كهربائي في ضهر الدوار واتصلنا بالمطافي وجات طفت الحريق".

وأكد قنديل، سلامة الجميع وكشف أن العناية الإلهية أنقذت نجوم المسلسل وذلك لأن الحريق نشب أثناء التصوير في القرية بعيدًا عن الدوار، معقبًا: "الحمدلله الممثلين كلهم بخير والكاست كله بخير”.

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