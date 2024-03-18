طارق النهري: تعلمت ملامح الشر من منطقتى

قال الفنان طارق النهري إنه تعلم ملامح أدوار الشر من منطقته التي تربى فيها وشاهد فيها أشرارًا عديدين.

أضاف "النهري" خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أنه استفاد من عظماء قبله أدوا أدوار الشر منهم محمود المليجي وزكي رستم وصلاح منصور.

وعن دوره في مسلسل "المعلم"، قال النهري إن دور المعلم شداد مختلف؛ موضحًا أنه قصد تغيير ملامحه كلها حتى لا يقع في فخ التنميط.

مسلسل "المعلم" من ﺗﺄﻟﻴﻒ الكاتب محمد الشواف وبطولة مصطفى شعبان وأحمد بدير وهاجر أحمد وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم.

طارق النهرى

وأعرب الفنان طارق النهري، عن سعادته بتجربة مسلسل “جعفر العمدة”، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح المبهر ، وأن العمل مع محمد رمضان مميز لأنه فنان قوى ومحبوب.

وأضاف “النهري”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مشجع لوجود جزء ثانٍ من المسلسل ولكن سيتطلب ذلك جهدا مضاعفا فى الكتابة والإخراج ، ليصل إلى نفس نجاح الجزء الأول.

وبخصوص الانتقادات التى وجهت لـ محمد رمضان ، قال الفنان طارق النهري إن هناك أشخاصا فقط تحب أن تعلق ، وأن محمد رمضان شخص ناجح جدًا ودائمًا يحترم زملاءه فى كواليس العمل .

وتابع قائلاً إه يتمنى فى الفترة القادمة أن يجسد شخصية صلاح الدين الأيوبي ، لأنه شخصية مليئة بالتحديات والصراعات والتضحية ، وحاليًا بدأ كواليس مسلسله الجديد "الأفوكاتو".