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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية بالمحافظة لعام 2024

الام المثالية ببني
الام المثالية ببني سويف

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التهنئة إلى السيدة فاطمة جابر بدوي المقيمة بمركز الفشن جنوب بني سويف لفوزها بالأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة المسابقة.

وأكد محافظ بني سويف أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذى يليق بالمرأة المصرية من محافظة بني سويف، موجها التهنئة لكل أم وامرأة بمناسبة يوم المرأة المصرية، وعيد الأم والتى أكدت تفوقها فى كافة ميادين العمل التنفيذى والعام والمجتمع، ومؤكدا على أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في بذل الغالي والنفيس من أجلها وطنها، لاسيما وأن وعي المرأة ومسؤوليتها الوطنية كان عاملا رئيسا في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن في مختلف المناحي.

محافظ بنى سويف: المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في العطاء من أجل الوطن

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ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة انجي حسن وكيل الوزارة ، أن فوز السيدة فاطمة جابر  صاحبة الـ 68 عامًا والمقيمة بمركز الفشن جنوب بني سويف بالأم المثالية على مستوى المحافظة لعام 2024، جاء بعد رحلة حافلة بالعطاء والتضحية والتحديات، حيث توفي زوجها  منذ 3 سنوات ولديها من الأبناء 3 وهم أحمد نادي حاصل على ليسانس حقوق ويعمل بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد حاصل على الزمالة البريطانية ويعمل ببريطانيا، والمهندسة سمر، كما أنها عملت بالشؤون الاجتماعية بالفشن لمدة 12 عامًا، وبعدها تم انتدابها لمحطة البحوث الزراعية بسدس لمدة 18 عامًا، وبعد خروجها على المعاش تعمل فى إحدى مؤسسات العمل الاجتماعي بمركز الفشن لمساعدة الأيتام والأرامل داخل مركز الفشن، قامت بخدمة والدة زوجها المريضة عقب إصابتها لمدة 17 عامًا وهى طريحة الفراش.

 

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