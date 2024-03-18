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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توزيع 10000 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع بني سويف

صدى البلد

بدأت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف فى توزيع عدد 10,000 كرتونة مواد غذائية على (10,000)أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية، حيث الى الان تم التوزيع بقرى القضابى وكفر درويش وزرابى الحبيبه بمركز الفشن، وقرى باها وتوابعها والسعاده وحاحر بن سليمان بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف .

وأكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة .

من جهته أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع جاء ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

موضحًا إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع الشركة المصرية للإتصالات ( أصحاب الأيادي البيضاء ) لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مؤكدًا أن التعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر ، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر المبارك خاصة في القرى والنجوع في كل مراكز محافظة بني سويف.

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مضيفًا ان التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار الى أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا .  

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