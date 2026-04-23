قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منسي والدباغ يقودان تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في الدوري
القائمة الكاملة.. البحرية الأمريكية تمتلك 19 سفينة في الشرق الأوسط
مدبولي: تنسيق بين «الصناعة» والبنك المركزي لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة
الخارجية الإيرانية : طهران لا تسعى لصناعة قنبلة نووية .. ولو أرادت لفعلت
التشكيل الأساسي | قرار عاجل في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول
قبل غلق باب الحجز .. ما شروط وأوراق الحصول على شقق الإسكان البديل؟
مي كمال ترد بحزم على استغلال اسم أحمد مكي : اتلمّوا .. ومش هرد تاني
بعد ختام زيارته.. رئيس مصر للطيران يودع سلطان البهرة في مطار القاهرة
قبل ساعات من الاجتماع .. تطور مفاجئ في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن
ثورة رقمية في الأحوال المدنية.. استخراج الوثائق بضغطة زر من ماكينات القيد الذكية
اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موضوعات مختارة في الحضارة المصرية القديمة .. ندوة علمية بآثار القاهرة بموسمها الثقافي

دراسة
دراسة
أحمد عبد القوى

استكمالا للموسم الثقافي لكلية الآثار جامعة القاهرة، نظمت الكلية اليوم ندوة علمية بعنوان "موضوعات مختارة في الحضارة المصرية القديمة (2)"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محسن صالح، عميد الكلية، والدكتورة سلوى كامل، رئيس قسم الآثار المصرية القديمة، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين، وسط حضور كبير من الأساتذة والباحثين والطلاب.

جاءت الندوة في سياق حرص الكلية على دعم البحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال الدراسات الأثرية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي.

واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها عميد الكلية، رحب خلالها بالباحثين المشاركين والحضور، مشيدا بالجهود العلمية المبذولة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، وموجها الشكر للدكتورة سلوى كامل على دورها في تنشيط الحركة العلمية بالقسم وتعزيز البحث الأكاديمي.

من جهتها، أعربت رئيس قسم الآثار المصرية القديمة عن تقديرها لدعم إدارة الجامعة والكلية للأنشطة العلمية، مثمنة جهود المشاركين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في إنجاح الندوة.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات علمية متخصصة؛ حيث اشتملت الجلسة الأولى على أربع أبحاث تناولت: "وسام الذبابة ورمزيته في مصر القديمة" د. عبد الله عبد الرازق، "معبد حتحور في أطفيح وآثاره" د. محمد عبدربه التونسي، "الشياطين والعفاريت في الشرق الأدنى القديم" د. دينا إبراهيم سليمان، "عبور البحار في عصور ما قبل التاريخ: الأدلة والنماذج الحاسوبية" د. أبو الحسن البكري، أعقبها نقاش علمي موسع بين الحضور والمتحدثين.

كما شهدت الجلسة الثانية أربع أبحاث، تناولت "خزائن الكنوز (الخزانة الطقسية) في معابد الدولة الحديثة" د. خالد حمزة، "لوحة للملك طهارقا محفوظة في المتحف المصري الكبير" د. سلوى كامل، د. مصطفى نجدي، "حوامل المشاعل الفريدة للملك توت عنخ آمون" د. غادة عبد المقصود، و"مقبرة أمنمحات TT53 بجبانة الشيخ عبد القرنة غرب طيبة" د. رشا عبد الحافظ، أعقبها نقاش تفاعلي أثمر عن تبادل ثري للآراء والخبرات.

أما الجلسة الثالثة، فتناولت أربعة موضوعات متنوعة شملت "المخاطر المهنية المتعلقة بعمل علماء الآثار وصم السمع" د. منى العقاد، "اللغة المصرية القديمة في عيون العلماء والمؤرخين العرب في العصور الوسطى" د. عيد ناجي، "جراحات وعلاج الأذن في مصر القديمة" د. دعاء إبراهيم الجعار، و"البقايا العظمية ببدروم المتحف المصري: مشروع تعاوني بين المتحف المصري وجامعة بني سويف" د. زينب حشيش.

واختتمت فعاليات الندوة بمناقشات ختامية، تلاها عرض توصيات لجنة التوصيات برئاسة الدكتور محمود إبراهيم وعضوية الدكتورة فوزية عبد الله، حيث أكدت التوصيات على أهمية التوسع في تنظيم الندوات العلمية، وتعزيز الدراسات البينية، ودعم النشر العلمي الدولي، فضلا عن توطيد التعاون بين الأقسام والكليات والجامعات المختلفة.

وفي ختام الندوة، تم توزيع شهادات التكريم على المشاركين، والتقاط الصور التذكارية، في أجواء تؤكد الدور الريادي لكلية الآثار بجامعة القاهرة في دعم البحث العلمي وخدمة التراث الحضاري ونسق الندوة كل من د. زينب زغلول، د. دينا زين العابدين.

مصر دراسة اثار دراسة

