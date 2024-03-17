دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل نشب في مصنع أخشاب كائن بالمنطقة الصناعية ببني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مصنع أخشاب كائن بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة.

انتقلت سيارات الحماية المدنية، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض محتويات المصنع، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

IMG-20240317-WA0025