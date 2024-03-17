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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق بمصنع أخشاب في بني سويف

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق هائل نشب في مصنع أخشاب كائن بالمنطقة الصناعية ببني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية  أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مصنع أخشاب كائن بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، والسيطرة على النيران، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة.

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انتقلت سيارات الحماية المدنية، وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على بعض محتويات المصنع، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

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IMG-20240317-WA0025
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الحماية المدنية الثاني ألف الفصل الدراسي الصناعية المدني دون خسائر في الأروا دون خسائر في الأرواح رئيس جامعه بني سويف ريا ديري رئيس جامعة لأجر لاس كافة على حريق هائل نشوب مدينة بني سويف الجديدة مصنع ا وجيه

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