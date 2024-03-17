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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بني سويف: 19 أبريل بدء الفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف 19 أبريل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج ببرامجه المختلفة، حيث تم إعلان جميع نتائج الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات من اليوم الأحد الموافق 17 مارس ولمدة أسبوع. 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

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وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم  أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة كل مايخص المنشآت الجامعية من تجهيزات وصيانة واستكمال الاعمال الانشائية للمباني الجديدة بالكليات.

الازهر الشريف الأعمال الانشائية التعليم والطلاب التعلم المدمج الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شئون الدراسات العليا والبحوث شئون التعليم شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

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