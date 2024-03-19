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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلافات بين بايدن ونتنياهو.. سمير فرج يكشف مفاجأة

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  إحنا داخلين على منعطف خطير من التصعيد في قطاع غزة ".

 

وأضاف سمير فرج :" قطاع غزة على وشك أن يكون بها مجاعة، والناس هناك مش لاقية تاكل ورق الشجر ".

 

وتابع سمير فرج :" منذ ساعات حدث اتصال بين بايدن ونتنياهو وهناك خلافات بين أمريكا وإسرائيل وإسرائيل ترفض حل الدولتين وبايدن طالب بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية وإسرائيل ترفض ".

 

 واكمل سمير فرج :" بايدن طلب وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الرهائن والأسرى ولكن نتنياهو يضع العراقيل امام ذلك ".

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