خلافات بين بايدن ونتنياهو.. سمير فرج يكشف مفاجأة

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، ، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" إحنا داخلين على منعطف خطير من التصعيد في قطاع غزة ".

وأضاف سمير فرج :" قطاع غزة على وشك أن يكون بها مجاعة، والناس هناك مش لاقية تاكل ورق الشجر ".

وتابع سمير فرج :" منذ ساعات حدث اتصال بين بايدن ونتنياهو وهناك خلافات بين أمريكا وإسرائيل وإسرائيل ترفض حل الدولتين وبايدن طالب بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية وإسرائيل ترفض ".

واكمل سمير فرج :" بايدن طلب وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الرهائن والأسرى ولكن نتنياهو يضع العراقيل امام ذلك ".