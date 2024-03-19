أونروا: مصر تؤمن بدور الوكالة الإنساني في قطاع غزة

علق عدنان أبو حسنة مستشار وكالة الأونروا، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال عدنان أبو حسنة في مداخلة هافية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" تشاور مستمر بين مصر ووكالة أونروا، ومصر داعم كبير لوكالة الأونروا ".

وتابع عدنان ابو حسنة:" مصر تؤمن بدور وكالة الأونروا الإنساني في قطاع غزة ، والرئيس السيسي يتحدث عن أهمية الأونروا ودورها في غزة ".

وأكمل عدنان أبو حسنة :" إسرائيل قامت بمنع أرفع شخصية أممية وهو المفوض العام لوكالة الاونروا من دخول قطاع غزة ".

ولفت عدنان أبو حسنة :" الاستهداف الإسرائيلي للأونروا مستمر رغم تراجع عدد من الدول المانحة عن قرار تعليق تمويل أونروا ".