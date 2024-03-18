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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الاتحاد: الوضع الإنساني في غزة مروع..ونفاذ المساعدات الإنسانية أكثر إلحاحا الآن

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن مصر لن تسمح بتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات هي الأبشع في العصر الحديث، فالأشقاء في غزة يعيشون تحت وطأة القصف من جهة والحصار من جهة أخرى، وهي سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال من أجل تهجير الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، زيادة المساعدات إلانسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، أكثر إلحاحًا من أي وقت آخر، من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن الشعب الفلسطيني يتعرض الآن لمجاعة تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى خطورة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي أكد أنّ التقارير الواردة عن انعدام الأمن الغذائي في غزة مؤشر مروع للأوضاع على الأرض.

وندد المستشار رضا صقر، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة،. التي تستهدف عن عمد المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات، في خروج علني على قوانين الحرب، لافتا إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته من أجل احترام القوانين الدولية والإنسانية.

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