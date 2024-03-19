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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

طرق للوقاية من نزلات البرد أثناء نزول المطر

المطر
المطر

للوقاية من نزلات البرد أثناء نزول المطر، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الوقائية التالية،كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

وقال شمس نظرا لتقلبات الجو فى الوقت الحالى وزيادة الأمطار يمكننا توعية الأشخاص ببعض من النقاط التالية للوقاية من نزلات البرد.

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طرق للوقاية من نزلات البرد أثناء نزول المطر

ارتداء الملابس المناسبة: ارتدِ الملابس الدافئة والمقاومة للماء عند الخروج في المطر. قم بارتداء معطف مقاوم للماء وحمالة رأس لحماية الرأس والشعر من الرطوبة.

التجفيف الجيد: بمجرد العودة إلى المنزل بعد التعرض للمطر، قم بتجفيف الملابس الرطبة فورًا وتغيير الملابس الرطبة بملابس جافة ونظيفة. الرطوبة المستمرة على الجسم يمكن أن تضعف جهاز المناعة وتزيد من خطر الإصابة بالبرد.

الحفاظ على الدفء والجفاف: يجب الحرص على البقاء دافئًا وجافًا في أيام المطر، احرص على تجفيف الشعر والجسم تمامًا بعد الاستحمام أو التعرض للماء. قد يكون من المفيد استخدام مجفف الشعر لتجفيف الشعر بشكل جيد.

تعزيز الجهاز المناعي: يجب العناية بصحة الجهاز المناعي لتقويته وزيادة مقاومته للأمراض. تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الغذاء الصحي المتوازن الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية.

غسل اليدين: قم بغسل يديك بانتظام بالماء الدافئ والصابون للتخلص من الجراثيم والفيروسات التي يمكن أن تنقل البرد. احرص على غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد العطس أو السعال.

تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين: حاول تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد. تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف والأواني مع الأشخاص المصابين.

تناول الأطعمة الصحية: يوفر تناول الأطعمة الصحية والمغذية لجسمك القوة لمواجهة الأمراض. تأكد من تضمين الخضروات والفواكه والبروتينات الصحية في نظامك الغذائي.

تذكر أن نزلات البرد تنتقل عادة عن طريق الفيروسات، لذا يجب تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين واتباع عادتذكر أن نزلات البرد تنتقل عادة عن طريق الفيروسات، لذا يجب تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين واتباع عادات صحية جيدة للوقاية.

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