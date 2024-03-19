أحلام تفتح النار على شيرين رضا بعد تصريحاتها عن الأذان

وجهت المطربة أحلام، رداً قاسيا على تصريحات الفنانة شيرين رضا عن صوت الأذان خلال برنامج “العرافة”.

وكتبت أحلام عبر أكس: "من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس ياوليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لاشكالك ان تقول ان صوت المؤذن والاذان انه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين اقصد للشياطين أكيد".

وكشفت الفنانة شيرين رضا، تفاصيل تصريحاتها المثيرة للجدل بخصوص الأذان، قائلة: "في هذه الواقعة، كنت أسير في شارع صغير بالدقي، ومرة واحدة سمعته واتخضيت لأن الميكروفون كان عاليا جدا".

وحول تصريحاتها المثيرة للجدل، ردت وهاجمت المطربة أحلام: "لست نادمة عليها، فقد كان حديثها موجها للمؤذن وليس الأذان، أما بالنسبة إلى الفنانة التي قالت إنها تريد أن تنتف شيري رضا، فمن الواضح أنها فاضية معندهاش حاجة تعملها، وبعدين هي تعرفني منين؟! أنتي مالك خليكي في حالك".