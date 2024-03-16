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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين رضا تعترف : كنت كفتة أول ما بدأت تمثيل

شيرين رضا
شيرين رضا

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "لازم يستحملني، وأنا شخص مزاجي وأحب شغلي جدا، وعليه أن يتحمل ذلك".

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شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة دفاعا عن ابنتها نور.. وتكشف عن السبب الحقيقي لطلاقها من عمرو دياب

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شيرين رضا عن خطوبة ابنتها: «ما جاش طلب إيدها مني أو من عمرو دياب»

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار"، ردًا على إطراء بسمة وهبة على نضجها الفني، قائلة: "أول ما طلعت كنت كفتة، ودلوقتي بقيت مركزة وبحب اللي بعمله، لكن أول ما بدأت مكنتش عارفة أنا بعمل ايه وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة عشان كان لازم بنتي نور يبقى عندها أم".

وتابعت: "انفصلت انا ووالدها – عمرو دياب - وهذا ليس بذنبها، ويجب أن يكون لديها شخص من أهلها موجود معها، كانت أمي موجودة وكان لديها مربيتين، ولكن كل ذلك لا يمنع من وجود الأم، شغلنا بياخد الواحد ويروح بيه بالساعات والأيام والشهور، فكان لازم أوقف".
 

شيرين رضا برنامج العرافة الفنانة شيرين رضا الاعلاميه بسمة وهبة الفنانة شيرين

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