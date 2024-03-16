شيرين رضا تعترف : كنت كفتة أول ما بدأت تمثيل

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: "لازم يستحملني، وأنا شخص مزاجي وأحب شغلي جدا، وعليه أن يتحمل ذلك".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي "المحور"، و"النهار"، ردًا على إطراء بسمة وهبة على نضجها الفني، قائلة: "أول ما طلعت كنت كفتة، ودلوقتي بقيت مركزة وبحب اللي بعمله، لكن أول ما بدأت مكنتش عارفة أنا بعمل ايه وتوقفت عن التمثيل فترة طويلة عشان كان لازم بنتي نور يبقى عندها أم".

وتابعت: "انفصلت انا ووالدها – عمرو دياب - وهذا ليس بذنبها، ويجب أن يكون لديها شخص من أهلها موجود معها، كانت أمي موجودة وكان لديها مربيتين، ولكن كل ذلك لا يمنع من وجود الأم، شغلنا بياخد الواحد ويروح بيه بالساعات والأيام والشهور، فكان لازم أوقف".

