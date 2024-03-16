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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة دفاعا عن ابنتها نور.. وتكشف عن السبب الحقيقي لطلاقها من عمرو دياب

الفنانة شيرين رضا
الفنانة شيرين رضا

أستضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، الفنانة شيرين رضا، متحدثة فيها عن حياتها الشخصية وإبنتها وسبب إنفصالها عن الفنان عمرو دياب.

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بلفظ جارح | شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة دفاعا عن ابنتها نور
 

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن خطبة ابنتها من شاب بريطاني دون حضور شيرين رضا أو والدها الفنان عمرو دياب، قائلة: "ابنتي متخطبش بالخطوبة اللي إحنا عارفينها هنا بالحفل والزيطة والمعازيم، لكنها اتخطبت بطريقة تانية".

وأضافت "رضا": "ابنتي تمت خطبتها بطريقة بسيطة، خطيبها فاجأها، كانت بتعمل فوتوشوت، ولما لفِّت، لقيته على ركبته وبيقدم لها الخاتم".

 

وتابعت الفنانة: "لم أحب أن أتدخل في اختيارها، والشاب لم يطلب يدها مني أو من عمرو دياب، هما يفكران بطريقة مختلفة عنا، وهي تعتبر أن الزواج والخطوبة قرارها، وما حدث في هذه الخطوبة جعلني سعيدة للغاية، لأن كل أمنية حياتي أن تكون ابنتي سعيدة بالطريقة التي تريدها".

وأشارت الفنانة شيرين رضا، إلى إنّها لم تغضب من خطبة ابنتها في سن صغيرة، مضيفة "أتمنى أن تفعل كل ما تريده دائما، سواء تزوجت أم لا، فإن هذا الأمر يرجع إليها، وأنا لن أقرر لها".

وأضافت "رضا"، ان ابنتها درست في لندن وبعدما انتهت، قررت أن تستمر في حياتها هناك: "نور شخصية مختلفة عن بقية البنات، فهي لا تهتم كثيرا بأن يعرفها الناس، ولكن أبوها وأمها معروفين ومشهورين وده خلاها تايهة وسطنا".

 

وتابعت الفنانة: "بنتي نور لقت نفسها برة، والناس بتعرفها وبتحبها عشان هي نور، وبالنسبة للعمل كبلوجر أو انفلونسر، فدي حاجة قليلة في حياتها مش كبيرة، هي مش بلوجر، لكنها ماركتنج مانجر لشركة تمتلك مطاعم في إنجلترا كلها، وهو ما لا تظهره عبر حسابها على انستجرام". 

وقالت الفنانة شيرين رضا، إنّ ابنتها نور تعتمد على نفسها في تدبير مصروفاتها الشخصية في أثناء معيشتها في لندن، وذلك منذ نحو 5 أو 6 سنوات عندما أنهت دراستها.

وأضافت "رضا": "في أثناء الدراسة، كنت وعمرو دياب ننفق عليها، وبعدما أنهت دراستها؛ بدأت العمل لتعتمد على نفسها، وهذا ما أؤيده، فقد عايشت نماذج كثيرة دمرتها الأموال".

 

وتابعت الفنانة: "ما كناش عاوزين بنتنا يحصلها نفس الحكاية تدلع وتاخد فلوس وتعمل اللي هي عاوزاه، الفلوس موجودة ومش محرومة من الفلوس، ولكن يجب أن تعتمد على نفسها وان تعيش من راتبها كي تتحمل مسؤولية نفسها، وعمرو دياب هو من اتخذ هذا القرار، ولا أعلم ما إذا كان يفعل ذلك مع أولاده الآخرين.. محبش أقارن بنتي بحد، كل حد وله شخصية، وعلمتها منذ صغرها إن الفلوس مش كل حاجة". 

وكشفت الفنانة شيرين رضا، السبب الذي يدفع ابنتها هي والفنان عمرو دياب إلى عدم استخدام صورهما عبر حساباتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشيرةً إلى أنها تريد أن تستقل بنفسها بعيدا عن أمها وأبيها.

وأضافت "رضا": "نفسها لما حد يدوس لها فولو؛ يبقى لنور، مش لبنت شيرين رضا وعمرو دياب، ونجحت في هذا الأمر".

 

وتابعت الفنانة: "أحيانا، ألتقي سيدات لا أعرفهن، ويقلن لي إنهن يحببن نور ويتابعنها جيدا على السوشيال ميديا، كما أنها لا تريد مني أو عمرو دياب الترويج لحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأنا أسألها، لماذا؟ أعتقد أنها تريد أن تستقل بنفسها".

وتحدثت الفنانة شيرين رضا، عن طليقها الفنان عمرو دياب، قائلة: “عمرو دياب صحي بابا من النوم علشان عايز يتجوزني وراح قاله طيب؛ علشان يكمل نومه ويسيبه ويمشي”.

وأضافت الفنانة شيرين رضا: “استمريت فى زواجي من عمرو دياب ثلاث سنوات.. وغنالي فيها كل الأغاني فى الفترة دي”.

 

وكشفت الفنانة شيرين رضا، عن سبب طلاقها من عمرو دياب، متابعة: “سبب الانفصال بيني وبين عمرو دياب إن الحياة بيننا أصبحت مستحيلة.. وما بقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كدا".

وقالت الفنانة شيرين رضا: “أثناء زواجي من عمرو دياب عانيت من أن كان فيه بنات بتجري وراه، ولكن مكنتش بغير.. أصل الغيرة مبتوجعش غير صاحبها”.

وأضافت رضا: “أنا أتجوزت واحدة مشهور فلازم يبقي عنده معجبين.. وهتعب فى الآخر لو فضلت أقوله مين دي وبتكلم مين.. لأن هو هيفضل حواليه نسوان .. واللي بتجري وراء راجل بالأسلوب دا تبقي نسوان وليست ست”.

 

وتابعت الفنانة شيرين رضا: “سبب الإنفصال بيني وبين عمرو دياب أن الحياة بيننا أصبحت مستحيلة.. ومبقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كدا”.

وهاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت إبنتها هي وعمرو دياب قائلة: “إذا بليتم فاستتروا ويا نور اللي بتعمليه دا شئ مقزز وإلى أبعد الحدود”.

وقالت الفنانة شيرين رضا: “واحدة مريضة نفسية أما تعمل عقلها بعقل واحدة بنت صغيرة وتشتمها تبقي فاضية.. واعتزلت خلاص فتقعد بها فى بيتها وتلم نفسها مش هي تحجبت يبقي عيب أنها تقول الكلام دا.. مش دا حرام”.

 

وتابعت الفنانة شيرين رضا: “هي مالها أصلا ونور تعمل اللي هي عاوزاه هي هتتحاسب مكان نور.. خليها فى نفسها ملكيش دعوة ببنتي”.

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