شيرين رضا: ابنتي تاهت بسبب شهرة عمرو دياب ووجدت نفسها في لندن

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها لم تغضب من خطبة ابنتها في سن صغيرة، مضيفة "أتمنى أن تفعل كل ما تريده دائما، سواء تزوجت أم لا، فإن هذا الأمر يرجع إليها، وأنا لن أقرر لها".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، ان ابنتها درست في لندن وبعدما انتهت، قررت أن تستمر في حياتها هناك: "نور شخصية مختلفة عن بقية البنات، فهي لا تهتم كثيرا بأن يعرفها الناس، ولكن أبوها وأمها معروفين ومشهورين وده خلاها تايهة وسطنا".

وتابعت الفنانة: "بنتي نور لقت نفسها برة، والناس بتعرفها وبتحبها عشان هي نور، وبالنسبة للعمل كبلوجر أو انفلونسر، فدي حاجة قليلة في حياتها مش كبيرة، هي مش بلوجر، لكنها ماركتنج مانجر لشركة تمتلك مطاعم في إنجلترا كلها، وهو ما لا تظهره عبر حسابها على انستجرام".