عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين رضا: ابنتي تاهت بسبب شهرة عمرو دياب ووجدت نفسها في لندن

شيرين رضا
شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها لم تغضب من خطبة ابنتها في سن صغيرة، مضيفة "أتمنى أن تفعل كل ما تريده دائما، سواء تزوجت أم لا، فإن هذا الأمر يرجع إليها، وأنا لن أقرر لها".

وأضافت "رضا"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، ان ابنتها درست في لندن وبعدما انتهت، قررت أن تستمر في حياتها هناك: "نور شخصية مختلفة عن بقية البنات، فهي لا تهتم كثيرا بأن يعرفها الناس، ولكن أبوها وأمها معروفين ومشهورين وده خلاها تايهة وسطنا".

وتابعت الفنانة: "بنتي نور لقت نفسها برة، والناس بتعرفها وبتحبها عشان هي نور، وبالنسبة للعمل كبلوجر أو انفلونسر، فدي حاجة قليلة في حياتها مش كبيرة، هي مش بلوجر، لكنها ماركتنج مانجر لشركة تمتلك مطاعم في إنجلترا كلها، وهو ما لا تظهره عبر حسابها على انستجرام". 

الفنانة شيرين رضا شيرين رضا العرافة برنامج العرافة نور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

ترشيحاتنا

محمد القس يكشف عن صعوبات واجهته في دور الصعيدي بمسلسل بـ100 راجل.. فيديو

رغم التعنت الإسرائيلي.. 90 ألف مُصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

شيرين رضا عن خطوبة ابنتها: «ما جاش طلب إيدها مني أو من عمرو دياب»

شيرين رضا: ابنتي تاهت بسبب شهرة عمرو دياب ووجدت نفسها في لندن

الحل في القاهرة .. هل تستضيف مصر البرهان وحميدتي لإنهاء الأزمة السودانية؟

«عمرو دياب هو اللي قرر كده».. شيرين رضا: بنتي بتصرف على نفسها في لندن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. خالد سعد: انخفاض أسعار السيارات واختفاء الأوفربرايس

طريقة عمل كفتة حسن باشا لسفرة مميزة في رمضان

حلويات رمضان| طريقة عمل القطايف في البيت

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ