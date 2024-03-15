دوُل نسوان مش ستات | شيرين رضا تحكي قصة مثيرة عن عمرو دياب

قالت الفنانة شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”: “أثناء زواجي من عمرو دياب عانيت من أن كان فيه بنات بتجري وراه، ولكن مكنتش بغير.. أصل الغيرة مبتوجعش غير صاحبها”.

وأضافت رضا: “أنا أتجوزت واحدة مشهور فلازم يبقي عنده معجبين.. وهتعب فى الآخر لو فضلت أقوله مين دي وبتكلم مين.. لأن هو هيفضل حواليه نسوان .. واللي بتجري وراء راجل بالأسلوب دا تبقي نسوان وليست ست”.

وتابعت الفنانة شيرين رضا: “سبب الإنفصال بيني وبين عمرو دياب أن الحياة بيننا أصبحت مستحيلة.. ومبقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كدا”.