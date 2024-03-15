بلفظ جارح | شيرين رضا تسبّ فنانة شهيرة دفاعا عن ابنتها نور

هاجمت الفنانة شيرين رضا، الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، بعدما هاجمت إبنتها هي وعمرو دياب قائلة: “إذا بليتم فاستتروا ويا نور اللي بتعمليه دا شئ مقزز وإلى أبعد الحدود”، وذلك خلال برنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”.

وقالت الفنانة شيرين رضا: “واحدة مريضة نفسية أما تعمل عقلها بعقل واحدة بنت صغيرة وتشتمها تبقي فاضية.. واعتزلت خلاص فتقعد بها فى بيتها وتلم نفسها مش هي تحجبت يبقي عيب أنها تقول الكلام دا.. مش دا حرام”.

وتابعت الفنانة شيرين رضا: “هي مالها أصلا ونور تعمل اللي هي عاوزاه هي هتتحاسب مكان نور.. خليها فى نفسها ملكيش دعوة ببنتي”.