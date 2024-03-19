عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سكودا لامبورجيني
سكودا لامبورجيني

هل تحلم بامتلاك سيارة لامبورجيني لكن ليس لديك المال الكافي؟ إليك خدعة ينفذها بعض عشاق السيارات؛ ألا وهي تجهيز سياراتهم القياسية بأبواب مقصية على طراز لامبورجيني.

ويوثق مقطع فيديو انتشر مؤخرًا مالك سكودا رابيد في الهند وهو يحول سيارته السيدان إلى سيارة ملفتة للنظر بأبواب لامبورجيني المميزة، مما يجعلها مشهدًا فريدًا من نوعه على الطرق الهندية.

سكودا بتعديلات خارجية

قبل الخوض في التعديلات الخارجية، يجب لفت الانتباه إلى التحسينات التي تم إدخالها على مجموعة نقل الحركة في سكودا رابيد. 

مع تعديل المرحلة الثانية من Code6 Tuners في مومباي، تتمتع سكودا رابيد الآن بقوة مذهلة تبلغ 35 حصانًا إضافيًا بالإضافة إلى مخزونها البالغ 108 حصانًا، ومع ذلك، فإن إمكانيات عزم الدوران لا تزال غير مختبرة حتى الآن.

ومن خلال تسليط الضوء على التعديلات الخارجية الإضافية، يعرض المالك عجلات BBS ذات 10 أذرع، تبلغ تكلفة كل منها 38000 روبية، إلى جانب فاصل أمامي من الألياف مع خطوط بيضاء وجناح خلفي مثبت بمسامير على غطاء صندوق السيارة.

ويشرح المالك، الذي ظهر في المقطع، بفخر كيف تحدى المشككين الذين اعتقدوا أن سيارات سكودا لا تستطيع التعامل مع مثل هذه التعديلات بسبب مخاوف تتعلق بجودة الهيكل. 

واعترافًا بالانتقادات بأن مثل هذه التعديلات قد "تدمر" السيارة، دافع المالك عن اختياره، مؤكدًا على التفضيلات الفردية في تخصيص السيارة.

وبهذه التعديلات الرائعة، أصبحت سكودا رابيد تتمتع بمظهر فريد يجمع بين الأناقة والقوة، مما يجذب الأنظار على الطرق الهندية.

لامبورجيني سكودا سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قائدها بين الحياة والموت.. ننشر صور تريلا تفحمت على الطريق الصحراوي بالجيزة

استثمارات أجنبية جديدة بـ 23 مليار دولار تهدد بانهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

أحد كبار مستشاري ترامب: إقامة دولة للفلسطينيين فكرة سيئة للغاية

ستغير الاقتصاد كليًا.. بدء البحث عن سفينة بها 4 أطنان ذهب بهذا المكان .. القصة الكاملة

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

موضوعات متعلقة

هنرجعلكم فرق الفلوس.. شركة سيارات تعد العملاء برد أموالهم حال انخفاض الأسعار

احذر.. 5 سيارات يابانية لن ترغب في شرائها

تريلا تدهس 160 سيارة على طريق سريع في إنجلترا.. فيديو مروع

شاهد .. سبايدرمان ينظف زجاج السيارات في الشوارع | إيه القصة؟

احذر تنظيف سيارتك بهذه الطريقة.. تدمرها بالكامل

أهداها له بوتين.. أول صور لسيارة زعيم كوريا الشمالية «الروسية»

بعد الإفراج عن 25 ألف سيارة للمصريين بالخارج.. كيف تستفيد من المبادرة؟

لقاء العمالقة.. تعاون تاريخي بين هوندا ونيسان في السيارات الكهربائية

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: نشعر بقلق عميق إزاء مجاعة غزة

نهائي كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا

نتنياهو يرسل وفدا إلى واشنطن لبحث العملية العسكرية في رفح

منع مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في حفل افتتاح الأولمبياد بباريس

يالا فاموس| الكشف عن شعار بطولة كأس العالم 2030

حلا شيحة باكية: هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

سعر ساعة شيرين عبد الوهاب يثير ضجة| رقم خرافي

طريقة عمل البسبوسة بمذاق شهي زي المحلات

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بسلة في فنجان القهوة.. حيل جديدة لغش البن مع ارتفاع أسعاره

سقط من الدور الثالث| ماذا حدث لـ عمرو الليثي وتفاصيل حالته الصحية الآن؟

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ