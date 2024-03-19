بأقل سعر.. سكودا لأول مرة بأبواب لامبورجيني

هل تحلم بامتلاك سيارة لامبورجيني لكن ليس لديك المال الكافي؟ إليك خدعة ينفذها بعض عشاق السيارات؛ ألا وهي تجهيز سياراتهم القياسية بأبواب مقصية على طراز لامبورجيني.

ويوثق مقطع فيديو انتشر مؤخرًا مالك سكودا رابيد في الهند وهو يحول سيارته السيدان إلى سيارة ملفتة للنظر بأبواب لامبورجيني المميزة، مما يجعلها مشهدًا فريدًا من نوعه على الطرق الهندية.

سكودا بتعديلات خارجية

قبل الخوض في التعديلات الخارجية، يجب لفت الانتباه إلى التحسينات التي تم إدخالها على مجموعة نقل الحركة في سكودا رابيد.

مع تعديل المرحلة الثانية من Code6 Tuners في مومباي، تتمتع سكودا رابيد الآن بقوة مذهلة تبلغ 35 حصانًا إضافيًا بالإضافة إلى مخزونها البالغ 108 حصانًا، ومع ذلك، فإن إمكانيات عزم الدوران لا تزال غير مختبرة حتى الآن.

ومن خلال تسليط الضوء على التعديلات الخارجية الإضافية، يعرض المالك عجلات BBS ذات 10 أذرع، تبلغ تكلفة كل منها 38000 روبية، إلى جانب فاصل أمامي من الألياف مع خطوط بيضاء وجناح خلفي مثبت بمسامير على غطاء صندوق السيارة.

ويشرح المالك، الذي ظهر في المقطع، بفخر كيف تحدى المشككين الذين اعتقدوا أن سيارات سكودا لا تستطيع التعامل مع مثل هذه التعديلات بسبب مخاوف تتعلق بجودة الهيكل.

واعترافًا بالانتقادات بأن مثل هذه التعديلات قد "تدمر" السيارة، دافع المالك عن اختياره، مؤكدًا على التفضيلات الفردية في تخصيص السيارة.

وبهذه التعديلات الرائعة، أصبحت سكودا رابيد تتمتع بمظهر فريد يجمع بين الأناقة والقوة، مما يجذب الأنظار على الطرق الهندية.