رمي حكم المباراة بحجر في هذا الدوري.. ورئيس الفيفا يعلق

شهد الدور الافتتاحي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الأوروجواي واقعة كارثية حيث ارتكبت أعمال عنف ضد حكم المباراة.

ودعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو سلطات أوروجواي إلى ضمان السلامة في الرياضة بعد أعمال عنف مشينة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وصف إنفانتينو ما حدث (السبت الماضي) في مونتيفيديو، عندما تعرّض الحكم المساعد فيديريكو بيكاردو لإصابة في أنفه بسبب رميه بحجارة في نهاية المباراة بين راسينغ وبينارول، بأنه «مخز».

وأدى الحادث إلى إيقاف البطولة المحلية في ذلك المساء.

وكتب رئيس الفيفا عبر حسابه على موقع «إنستجرام»: «يجب ضمان سلامة الحكام ومساعديهم في جميع اللحظات».

وأضاف «لذلك أدعو الجهات المعنية إلى محاسبة المسؤولين والاستمرار في وضع الإجراءات الرادعة المناسبة لضمان القضاء على العنف في الرياضة».

وأكد الاتحاد الأوروجوياني للعبة، الأحد، أن «بيكاردو تلقى العلاج الطبي وهو بصحة جيدة»، داعياً جميع الملتزمين في الأحداث الرياضية إلى رفع الوعي العام ضد أعمال العنف.

وتابع أنّه «تم التعرف على الشخص المعتدي على الحكم».