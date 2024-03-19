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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع 2% إلى أعلى مستوياتها في 4 أشهر

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو 2% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم، معززةّ بانخفاض صادرات الخام من العراق والمملكة العربية السعودية ومؤشرات على زيادة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة سي إن بي سي عربية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار، أو 1.98%، إلى 87.03 دولار للبرميل. 
في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.88 دولار، أو 2.32%، إلى 82.92 دولار.

واتجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ الثاني من نوفمبر) وخام غرب تكساس الوسيط يسجل أعلى إغلاق له منذ 27 أكتوبر.

وفي أسواق الطاقة الأخرى، كانت العقود الآجلة للبنزين الأميركي في طريقها للإغلاق عند أعلى سعر لها منذ أغسطس 2023.

ومن ناحية العرض، قال العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، إنه سيخفض صادرات النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة للتعويض عن تجاوز حصته في أوبك + منذ يناير، وهو تعهد من شأنه أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يومياً عن الشهر الماضي.

وفي يناير وفبراير، ضخ العراق كميات من النفط أكبر بكثير من المستوى المستهدف للإنتاج الذي تم تحديده في يناير عندما اتفق العديد من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء مثل روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، على دعم السوق.

وفي السعودية، أكبر منتج في أوبك، تراجعت صادرات الخام للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 6.297 مليون برميل يوميا في يناير من 6.308 مليون برميل يومياً في ديسمبر.

وفي روسيا، أدت الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة إلى تعطيل حوالي 7% من طاقة التكرير في الربع الأول.

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