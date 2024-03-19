عروسة 5 شهور.. أسرة ممرضة أكتوبر تكشف مفاجآت عن ضحية الياميش |فيديو

تفاصيل مأساوية ومثيرة في واقعة مقتل ممرضة أكتوبر ضحية الياميش، حيث كشفت أسرتها خلال جلسة محاكمتها تفاصيل القضية.

أسرة ممرضة أكتوبر: حسبي الله ونعم الوكيل في جوزها

وقالت أسرة ممرضة أكتوبر ضحية الياميش لـ صدى البلد، فاطمة سعيد اتظلمت واللي اتعمل فيها عايزينه يتعمل فيه وكل ده عشان خاطر ياميش رمضان يعمل فيها كدة ليه، وإزاي بعد ده كله ياخد 7 سنين بس، بعد كل اللي عمله في بنتنا، وهو السبب في وفاتها بسبب ياميش رمضان.

وتابعت أسرة ممرضة أكتوبر، أبوها راجل على الله وقال بدل ما أروح بـ ياميش رمضان موسم أروح مرة واحد بموسم رمضان والعيد وعشان ابوها راجل طيب يتعمل فيها كدة حسبي الله ونعم الوكيل في المتهم كل ده عشان الياميش يخلص على فاطمة الإنسانة المحترمة.

قضت محكمة جنايات الجيزة بالكيلو 10 ونص في أكتوبر بالسجن 7 سنوات للمتهم بقتل زوجته ممرضة أكتوبر وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل فتاة تدعى فاطمة. س 19 سنة، ممرضة أكتوبر، على يد زوجها، في القضية التي تحمل رقم 890 جنح 2023؛ بسبب عدم شراء أسرتها ياميش رمضان لهما.

وتضمن أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته ممرضة أكتوبر، اتهام النيابة العامة للمتهم م أ 26 سنة ممرض، لأنه بدائرة قسم حدائق أكتوبر في الجيزة، ضرب عمدا المجني عليها فاطمة سعيد - ممرضة أكتوبر - دون قصد القتل ولكنه ضرب أفضى إلى الموت.

وقال أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم ضاق ذراعا من المجني عليها لعدم انصياعها لأوامره فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت للاشتباك بالأيدي، واستلت المجني عليها آلة حادة وهددته بها بطعن نفسها إن لم يكف عن الآذى واستشاط غضبا منها ورشف من نزعات الشيطان ما أسكر غريزته حتى قاده لعصر حلق المجني عليها محاولا إفلات ما تحرزه من آلة حادة فتسبب في طعنها بواسطة الآلة الحادة في منطقة الصدر وسقطت أرضا على رأسها.

واستكمل أمر إحالة المتهم بالتسبب في وفاة زوجته - ممرضة أكتوبر - أن المتهم أحرز آلة حادة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المنية، وبذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الواردة بنص قانون العقوبات والمواد الخاصة بالقانون، وأمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته محبوسا عما أسند إليه من اتهامات.