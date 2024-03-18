عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة مع انطلاق مدفع الإفطار.. تحقيقات النيابة في إنهاء حياة عامل الجيزة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات جريمة مدفع الإفطار في المنيرة الغربية بالجيزة، حيث وقع عامل ضحية لآخر بسبب خلافات بينهم في الجيزة.

دفاعا عن والدته.. لغز مقـ.تل مالك العقار على يد شاب في الجيزة

إصابة 4 أشخاص في سقوط أسانسير بفيصل

الديكور تفحم بالكامل.. تفاصيل معاينة حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال| صور

مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

تفاصيل مقتل شاب في المنيرة على الإفطار

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في الواقعة حيث صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع قتـ.ـيل في منطقة المنيرة الغربية وقت الإفطار وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين شقيق المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها المجني عليه لنصرة أخيه وقام المتهم بإنهاء حياته بطعنة في الصدر.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقراراتها المتقدمة، حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهم.

الجيزة منطقة المنيرة الغربية مشادة كلامية مديرية امن الجيزة وقت الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

تحرك عاجل من التعليم لحماية الطلاب والمعلمين بالمدارس من مخاطر الأمطار|تفاصيل

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الأمطار على الطرق

موضوعات متعلقة

دفاعا عن والدته.. لغز مقـ.تل مالك العقار على يد شاب في الجيزة

إصابة 4 أشخاص في سقوط أسانسير بفيصل

الديكور تفحم بالكامل.. تفاصيل معاينة حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال| صور

مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

كانوا بيخبزوا عيش.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

السجن 7 سنوات لقا.تل زوجته ممرضة أكتوبر

4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بشركة مواد غذائية في إمبابة

مشهد تمثيلي وبراميل تنر.. تفاصيل جديدة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال | فيديو

ترشيحاتنا

رقم هائل لعدد طائرات الجسر الجوي الأمريكي لمساعدة إسرائيل بالسلاح

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يطالب بتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

درس التراويح بالجامع الأزهر يستبشر بنصرٍ لإخواننا في فلسطين خلال شهر رمضان

سرايا القدس تستهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وسط غزة

إيلون ماسك يُحدث ثورة في أسواق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

أكبر الضربات لـ«مافيا العملة».. سقطوا بـ1.2 مليون دولار و48 ألف ريال| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 8| فراس سعيد يحاول قتل خالد الصاوي.. وريهام حجاج تتعرض للخطف

بعد أزمة أروى جودة .. تعرف على أسباب مرضها

النيران تلتهم ستوديوهات التصوير.. حريق بلاتوهات جودر والمعلم والكبير أوى| تفاصيل

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ