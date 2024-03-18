جريمة مع انطلاق مدفع الإفطار.. تحقيقات النيابة في إنهاء حياة عامل الجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات جريمة مدفع الإفطار في المنيرة الغربية بالجيزة، حيث وقع عامل ضحية لآخر بسبب خلافات بينهم في الجيزة.

تفاصيل مقتل شاب في المنيرة على الإفطار

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في الواقعة حيث صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع قتـ.ـيل في منطقة المنيرة الغربية وقت الإفطار وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين شقيق المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها المجني عليه لنصرة أخيه وقام المتهم بإنهاء حياته بطعنة في الصدر.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقراراتها المتقدمة، حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط المتهم.