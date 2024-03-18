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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الديكور تفحم بالكامل.. تفاصيل معاينة حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال| صور

صدى البلد

أظهرت معاينة رجال المباحث لموقع حريق لوكيشن مسلسل الف ليلة وليلة "جودر" بمدينة الانتاج الاعلامي، تفحم ديكور المنزل الخشبي حيث اشتعلت فيه النيران بالكامل. 

واوضحت المعاينة ان المنزل المحترق كان الديكور الاساسي للمسلسل وتم بناؤه في منطقة الحي الشعبي. 

وانتقل اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة الى موقع حريق لوكيشن مسلسل الف ليلة وليلة بطولة الفنان ياسر جلال لفحص ملابسات الواقعة ومتابعة التحريات بعد اخماد النيران ومنع امتدادها لباقي اللوكيشن. 

وأجرت الاجهزة الامنية بالجيزة تحريات مكثفة حول نشوب حريق في لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال للكشف عن اسباب الحريق. 

واشار عدد من العاملين في المسلسل والمشاركين في التمثيل به الى نشوب الحريق بسبب مشهد تمثيلي كان يتم فيه "خبز العيش" ويستخدمون انبوبة بوتاجاز لتوصيل النار للفرن باستخدام خرطوم، لكن حدثت مشكلة بخرطوم الأنبوبة لعدم وجود عوازل داخل الفرن وفشلوا في تشغيلها.

وتبين ان العاملين أحضروا فحما مكان الأخشاب وأشعلوها، فتطاير بعضها بفعل الهواء واشتعل في الديكور وهو عبارة عن منزل خشبي وكميات من الفوم ملتصقة ببعضها بالتنر ما ادى لاشتعال النيران لكن تمت السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المنطقة المجاورة وتم إخماده دون وقوع إصابات.

واضافت التحريات ان الحريق التهم منزل خشبي تم بناؤه على مساحة 120 مترا لتصوير بعض أحداث المسلسل، وتم بناء فرن بلدي لاستخدامه في تصوير مشهد عمل خبز، وهو من المشاهد الأساسية.

وكشفت التحريات الاولية في حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال ان النيران اندلعت في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، ومسلسلات رمضان، وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية. 

 

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مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

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كانوا بيخبزوا عيش.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

شهد لوكيشن تصوير مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم اخماده سريعا دون اصابات او خسائر بشرية. 

ونشر الفنان شريف إدريس  عبر صفحته الشخصية منشورا عن السيطرة علي حريق داخل ديكور مسلسل “ جودر” قائلا: هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “ جودر” الخمد الله ربنا ستر. 

من جانبه كشف المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل جودر أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية. 

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