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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مدير أمن الجيزة ينتقل لموقع حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

صدى البلد

انتقل اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع حريق لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة الفنان ياسر جلال لفحص ملابسات الواقعة ومتابعة التحريات بعد إخماد النيران ومنع امتدادها لباقي اللوكيشن. 

 

أجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة حول نشوب حريق في لوكيشن مسلسل ألف ليلة وليلة "جوودر" بطولة الفنان ياسر جلال للكشف عن أسباب الحريق. 

 

وأشار عدد من العاملين في المسلسل والمشاركين في التمثيل به إلى نشوب الحريق بسبب مشهد تمثيلي كانوا يقومون فيه بـ"خبز العيش" ويستخدمون أنبوبة بوتاجاز لتوصيل النار للفرن باستخدام خرطوم، لكن حدثت مشكلة بخرطوم الأنبوبة بسبب عدم وجود عوازل داخل الفرن وفشلوا في تشغيلها.

 

وتبين أن العاملين أحضروا فحما مكان الأخشاب وأشعلوها، فتطاير بعضها بفعل الهواء واشتعل في الديكور وهو عبارة عن منزل خشبي وكميات من الفوم ملصقة ببعضها بالتنر ما أدى لاشتعال النيران لكن تم السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المنطقة المجاورة وتم إخماده دون وقوع إصابات.

 

وأضافت التحريات أن الحريق التهم منزل خشبي تم بناؤه على مساحة 120 مترا لتصوير بعض أحداث المسلسل، وتم بناء فرن بلدي لاستخدامه في تصوير مشهد عمل خبز، وهو من المشاهد الأساسية.

 

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كانوا بيخبزوا عيش.. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال

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مشهد تمثيلي وبراميل تنر.. تفاصيل جديدة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال | فيديو

كشفت التحريات الأولية في حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال ان النيران اندلعت في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، ومسلسلات رمضان، وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية. 

 

شهد لوكيشن تصوير مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم اخماده سريعا دون إصابات أو خسائر بشرية. 

 

ونشر الفنان شريف إدريس  عبر صفحته الشخصية منشورا عن السيطرة علي حريق داخل ديكور مسلسل “ جودر” قائلا: هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “ جودر” الحمد الله ربنا ستر. 

 

ومن جانبه كشف المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل جودر أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية. 

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