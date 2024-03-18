مشهد تمثيلي وبراميل تنر.. تفاصيل جديدة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال | فيديو

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة، عن تفاصيل جديدة في اندلاع حريق بمدينة الإنتاج الإعلامي اثناء تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

وتبين نشوب الحريق اثناء أداء مشهد تمثيلي عقب تطاير شرر من فرن يستخدم في تصوير المشهد ووصول الشرر إلى براميل تنر خلف اللوكيشن.

وأضافت التحريات أن النيران التهمت لوكيشن تصوير على مساحة 5 متر في 5 متر.

وأوضحت التحريات الاولية في حريق لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال ان النيران اندلعت في منطقة الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي المخصص لتصوير الأعمال الدرامية، ومسلسلات رمضان، وتم السيطرة عليها دون خسائر بشرية

كان لوكيشن تصوير جودر بطولة الفنان ياسر جلال شهد نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم اخماده سريعا دون اصابات او خسائر بشرية.

ونشر الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية منشورا عن السيطرة علي حريق داخل ديكور مسلسل “ جودر” قائلا: هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “ جودر” الخمد الله ربنا ستر.

من جانبه كشف المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل جودر أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تمت السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية.