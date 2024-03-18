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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

اندلاع حريق في لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر".. اعرف حجم الخسائر

صدى البلد

شهد لوكيشن تصوير مسلسل “جودر” بطولة الفنان ياسر جلال، نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل، وتم إخماده سريعا دون إصابات أو خسائر بشرية. 

ونشر الفنان شريف إدريس، عبر صفحته الشخصية منشورا، أفاد فيه بأنه تمت السيطرة على حريق داخل ديكور مسلسل “جودر”، قائلا “هو ايه حكاية الحرايق يا جدعان.. تمت السيطرة علي حريق في ديكور الف ليلة وليلة “جودر” الحمد الله ربنا ستر”. 

 

ومن جانبه كشف إسلام خيري، مخرج مسلسل جودر، عن أن الحريق كان بسيطًا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، ولم تحدث خسائر بشرية. 

حريق جودر لوكيشن مسلسل ياسر جلال ياسر جلال الحماية المدنية

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