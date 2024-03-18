دفاعا عن والدته.. لغز مقـ.تل مالك العقار على يد شاب في الجيزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل مالك عمارة على يد شاب في إمبابة، بسبب خلافات الجيرة بين والدة المتهم والمجني عليه، حيث صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

القصة الكاملة لمقتل مالك عقار الجيزة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن والدة المتهم كانت تريد مفتاح السطح لتغيير طبق الدش ملكها أعلى سطح العقار القاطنة فيه، إلا أن مالك العقار رفض فتح باب السطح لها مما دفعها لكسر الباب للدخول إلى السطح وهو ما آثار حفيظة مالك العقار.

وتبين من التحقيقات أن مالك العقار عاتب السيدة على ما قامت به فاستعانت بابنها الذي اعتدى على مالك العقار بالضرب وأرداه قتيلا، ثم تم ضبط المتهم وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شخص على يد أخر بسبب مشاجرة على خلافات الجيرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين المتهم والمجني عليه بسبب معاتبة الأخير لوالدة المتهم على قيامها بكسر باب السطح.

وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم.