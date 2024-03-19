بدأ أولى مبارياته سنة 1955.. وفاة أكبر لاعب في انجلترا عن 94 عاما

حالة من الحزن تشهدها الملاعب في انجلترا بعد الإعلان عن وفاة أكبر لاعب سابق للمنتخب والذي بدأ أولى مبارياته مع فريق بلاده عام ١٩٥٥.

وتوفى رون باينهام حارس المرمى السابق لنادي لوتون تاون ومنتخب إنجلترا عن 94 عاماً.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، كان باينهام يعتبر أكبر لاعب سابق في منتخب إنجلترا على قيد الحياة.

وشارك باينهام في 434 مباراة مع لوتون تاون وثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا، أولها كان خلال الفوز على الدنمارك (5-1) في عام 1955.

وأصدر لوتون تاون بياناً، الاثنين، أكد فيه وفاة حارس مرماه السابق باينهام، الذي انضم للفريق في عام 1951 قادماً من وورسيستر سيتي.